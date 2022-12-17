Бородавко отреагировал на слова Клебо, который высмеял его мнение о результатах норвежцев на Кубке мира

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

Ранее Клебо высмеял мнение Бородавко, который допустил, что неудачные результаты сборной Норвегии на Кубке мира связаны с желанием сохранять интригу в турнире.

«Естественно, мои слова задели норвежцев. Я ведь ничего не выдумывал. Пожалуйста, смотрите результаты, и все будет ясно. Если внимательно прочитать, то я лишь предположил, а не утверждал. Но то, что я увидел и проанализировал, бросается в глаза. Пусть норвежцы тогда объяснят, как так: на первых двух этапах спортивная форма была просто великолепной, а буквально через 10 дней эти спортсмены не попадают в топ-5. Что произошло за эту неделю? Поэтому и напрашиваются такие умозаключения. То, что норвежцы следят за нашими высказываниями, это однозначно, ничего удивительного нет.

Думаю, они будут продолжать создавать интригу. А когда придет чемпионат мира, они закроют все это, поскольку на ЧМ каждый будет бороться за себя», — приводит Sport24 слова Бородавко.

В субботу, 17 декабря Клебо занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и стал единственным представителем своей страны в тройке лучших. У женщин лучшей из норвежек стала Тириль Венг, которая финишировала на четвертой строчке.