Бородавко отреагировал на слова Клебо, который высмеял его мнение о результатах норвежцев на Кубке мира

17 декабря, 22:53
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.
Ранее Клебо высмеял мнение Бородавко, который допустил, что неудачные результаты сборной Норвегии на Кубке мира связаны с желанием сохранять интригу в турнире.
«Естественно, мои слова задели норвежцев. Я ведь ничего не выдумывал. Пожалуйста, смотрите результаты, и все будет ясно. Если внимательно прочитать, то я лишь предположил, а не утверждал. Но то, что я увидел и проанализировал, бросается в глаза. Пусть норвежцы тогда объяснят, как так: на первых двух этапах спортивная форма была просто великолепной, а буквально через 10 дней эти спортсмены не попадают в топ-5. Что произошло за эту неделю? Поэтому и напрашиваются такие умозаключения. То, что норвежцы следят за нашими высказываниями, это однозначно, ничего удивительного нет.
Думаю, они будут продолжать создавать интригу. А когда придет чемпионат мира, они закроют все это, поскольку на ЧМ каждый будет бороться за себя», — приводит Sport24 слова Бородавко.
В субботу, 17 декабря Клебо занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и стал единственным представителем своей страны в тройке лучших. У женщин лучшей из норвежек стала Тириль Венг, которая финишировала на четвертой строчке.