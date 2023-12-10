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Сегодня, 11:52

Клебо прокомментировал победу в спринте в Кубке мира в Эстерсунде

Виктория Кравченко
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в классическом спринте в рамках третьего этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Это был зрелищный финал. Я нервничал перед гонкой, так как трасса здесь довольно сложная: много поворотов и много спусков, но у меня были отличные лыжи и, наконец-то, я чувствую, что моя физическая форма улучшается, поэтому можно сказать, что я вернулся. Теперь буду просто наслаждаться полученными чувствами», — цитирует Клебо пресс-служба FIS.

Норвежец показал время 3 минуты 12,06 секунды.

Вторым финишировалего его соотечественник Эрик Вальнес, отстав от лидера на 3,35 секунды. Тройку сильнейших замкнул Джеймс Скунмэйкер из США с отставанием 4,8 секунды.

Йоханнес Клебо
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