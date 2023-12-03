Норвежцы без Клебо победили в эстафете на Кубке мира

Сегодня, 16:20
Сборная Норвегии победила в эстафете 4х7,5 км на втором этапе Кубка мира в шведском Елливаре.
Норвежцы Пол Голберг, Мартин Левстрем Нюэнгет, Симеон Крюгер и Ян Томас Йенссен пробежали комбинированную эстафету (два этапа классическим ходом, два — свободным) за 1 час 11 минут 50,5 секунды.
Второе место заняла шведская команда с отставанием 17,4 секунды, третьей место у Германии (+38,1).
Кубок мира по лыжным гонкам
2-й этап. Еливаре (Швеция)
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1. Норвегия — 1:11.50,5
2. Швеция — +17,4
3. Германия — +38,1