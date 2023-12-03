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Сегодня, 16:20

Норвежцы без Клебо победили в эстафете на Кубке мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Сборная Норвегии победила в эстафете 4х7,5 км на втором этапе Кубка мира в шведском Елливаре.

Норвежцы Пол Голберг, Мартин Левстрем Нюэнгет, Симеон Крюгер и Ян Томас Йенссен пробежали комбинированную эстафету (два этапа классическим ходом, два — свободным) за 1 час 11 минут 50,5 секунды.

Второе место заняла шведская команда с отставанием 17,4 секунды, третьей место у Германии (+38,1).

Кубок мира по лыжным гонкам

2-й этап. Еливаре (Швеция)

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия — 1:11.50,5

2. Швеция — +17,4

3. Германия — +38,1

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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