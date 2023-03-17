Клебо победил в «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке раздельным стартом на 10 км в 13-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен показал время 23 минуты и 55,3 секунды. Вторым пришел норвежец Мартин Левстрем Ниенге +10,7 секунды. Третьим финишировал его соотечественник Харальд Амундсен +20,7 секунды. Лыжные гонки Кубок мира 13-й этап Мужчины 10 км, раздельный старт, классический стиль 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23 минуты и 55,3 секунды 2. Мартин Ниенге (Норвегия) +10,7 3. Харальд Амундсен (Норвегия) +20,7 секунды