Нисканен победила в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира

Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на 13-м этапе Кубка мира сезона-2022/23 в Фалуне (Швеция). Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр показала время 27 минут 8,5 секунды. Второй пришла немка Катарина Хенниг +15,9 секунды. Третьей финишировала норвежка Анне Кьерсти Кальво +22,3 секунды. Лыжные гонки Кубок мира 13-й этап 10 км, классический стиль, женщины 1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27 минут и 8,5 секунды 2. Катарина Хенниг (Германия) +15,9 секунды 3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды