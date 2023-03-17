Нисканен победила в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира

Сегодня, 15:04
Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на 13-м этапе Кубка мира сезона-2022/23 в Фалуне (Швеция).
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр показала время 27 минут 8,5 секунды.
Второй пришла немка Катарина Хенниг +15,9 секунды. Третьей финишировала норвежка Анне Кьерсти Кальво +22,3 секунды.
Лыжные гонки
Кубок мира
13-й этап
10 км, классический стиль, женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27 минут и 8,5 секунды
2. Катарина Хенниг (Германия) +15,9 секунды
3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды