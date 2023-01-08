Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 11:11

Огден заявил, что Клебо выбил его палку на «Тур де Ски»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Американец Бен Огден рассказал об инциденте с пятикратным олимпийским чемпионом, норвежцем Йоханнесом Клебо во время масс-старта в классическом стиле на 15 километров в рамках заключительного этапа «Тур де Ски».

На вершине одного из спусков американец поставил палку между лыжами Клебо, из-за чего она сломалась.

«Йоханнес фактически выбил мою палку одним движением. Но все закончилось довольно хорошо, я быстро получил новую. Возможно, это была лишь моя вина. Я не знаю. Он был вовлечен в борьбу, и я тоже был возбужден. Потом он извинился передо мной. Это было действительно приятно», — приводит слова Огдена VG.

Клебо заявил, что не вершинах всегда мало места и важно не терять концентрацию при опускании палки.

«Возможно, это была немного моя вина, но он тоже должен взять часть вины на себя. После гонки я просто извинился», — сказал Клебо.

Источник: https://www.vg.no/sport/i/XbRPEg/klaebo-rekord-vant-sin-sjette-strake-tour-etappe
Бен Огден
Йоханнес Клебо
0
Читайте также
Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии
Самая популярная фотография в интернете — фейк. Почему Месси держит в руках поддельный Кубок мира
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Крянин: «Клебо — уникум, но, думаю, ему и самому в такой ситуации не очень интересно бороться за первое место»