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31 декабря 2022, 17:26

Швейцарка Фендрих выиграла женский спринт свободным стилем на «Тур де Ски»

Иван Шитик
Корреспондент
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31 декабря в Швейцарии стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины соревновались в гонке свободным стилем.

Победу одержала представительница Швейцарии Надин Фендрих.

Второй к финишу пришла Майя Дальквист из Швеции, тертью строчку заняла Лотта Венг из Норвегии.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Надин Фендрих (Швейцария) — 3.23,56

2. Майя Далквист (Швеция) — отставание 0,47 секунды

3. Лотта Венг (Норвегия) — 0,62

4. Тириль Венг (Норвегия) — 2,35

5. Фрида Карлссон (Швеция) — 3,39

6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 7,95

Лотта Венг
Майя Дальквист
Надин Фендрих
Тур де Ски
2
1
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