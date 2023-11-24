Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона

Похоже, норвежец еще не оправился от последствий коронавируса.

Кубок мира. Рука (Финляндия)

Спринт (К)

Женщины

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.00,78

2. Йоанна Сундлинг (Швеция) — 0,85

3. Кристин Скистад (Норвегия) — 1,81

Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37.96

2. Ришар Жув (Франция) — 0,83

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1,70

Вслед за стартом российского лыжного сезона в Финляндии начался международный. Кубок мира уже традиционно открывают классические спринты в Руке. Главное внимание на первом старте, естественно, было к Йоханнесу Клебо. Но главный спринтер планеты в этот раз остался без первого места, зацепив лишь бронзу.

Норвежская эпидемия

В начале ноября Клебо пришлось досрочно завершить свой сбор в итальянском Ливиньо и вернуться домой. Причина — коронавирус. «Я не прикован к кровати, но и не совсем здоров, — цитировал Йоханнеса NRK. — Пока рано говорить, скажется ли это на начале сезона. Насчет Бейтостолена и Руки появилось больше сомнений, но посмотрим, как скоро мне удастся избавиться от этой фигни».

Однако предсезонный турнир в Бейтостолене норвежец все-таки пропустил. До последнего были сомнения, нужно ли бежать классический спринт в Руке. Ведь эта контактная, взрывная и колючая дисциплина требует хороших кондиций, чтобы оказаться на пьедестале.

Йоханнес в Финляндии начинал сезон по-разному. В семи предыдущих сезонах он завоевал в классическом спринте в Руке три золотых, три серебряных и одну бронзовую награду. Третьим он был в свой дебютный сезон Кубка мира. Затем с первой строчки его отодвигали норвежец Эрик Вальнес и россияне Александр Терентьев и Александр Большунов. Так что нельзя назвать финский стадион любимым для Клебо, который чаще выигрывает спринты, чем проигрывает. Тем более на этот раз он подходил к старту не в лучших кондициях.

Вообще не только у Клебо в норвежской сборной возникли проблемы со здоровьем. Коронавирус вмешался в подготовку Шюра Рете, Ховарда Сулоса Таугбеля и Дидрика Тенсета. Потери и в женской сборной. Из-за ковида пропускает этап в Руке обладательница Кубка мира прошлого сезона Тириль Венг. Также не приехали в Финляндию Игвиль Флюгстад Эстберг и Хелене Фоссехольм.

Бронза Клебо

В прологе спринта в Руке мужчины показали очень плотные результаты. В трех секундах финишировали 11 спортсменов. Квалификацию не прошло много сильных и опытных лыжников, среди которых шведы Калле Халверссон и Вилиам Поромаа, оказавшиеся за пределами топ-30. Но Клебо с начальной задачей справился, заняв в прологе 4-е место. Лучшее время показал Маркус Грате. Однако шведу в дальнейшем это никак не помогло. Он выбыл уже в четвертьфинале. В середине дистанции Грате сломал палку и бросил борьбу, финишировав в своем забеге последним.

Йоханнес до финала добрался без проблем. В первом забеге он опередил Эрика Вальнеса, в полуфинале они поменялись местами на финише. Помимо Вальнеса и Клебо до финала добралось еще двое норвежцев — Ансгар Эвенсен и Матц Йенссен. Таким образом, при любом раскладе хотя бы один из их сборной гарантированно был бы с медалями. Помешать скандинавам занять весь пьедестал, что нередко случалось в прошлом сезоне, вызвались француз Ришар Жув и итальянец Федерико Пелегрино.

В результате Жув свое серебро отвоевал. Многое, как обычно, решалось на последнем подъеме. Первым в него вошел и начал мощную работу Вальнес, а француз делал попытки, чтобы не отпустить норвежца. Клебо в этот момент замешкался за спинами, выбирал победную лыжню и потерял время, а на финишной прямой уже не смог отыграть отставания. Как и семь лет назад Йоханнес остается с бронзой.

Новые правила

Если в мужских лыжах явное доминирование норвежек, то в женских — шведок. В финальный забег команда делегировала четырех участниц. От сборной Норвегии за медаль осталась бороться только Кристин Скистад, все остальные не прошли дальше четвертьфинала, а Лотта Венг вообще не пробралась в пролог. В итоге, как и год назад, победу в первой гонке очень уверенно забрала Эмма Риббом, которая выиграла все свои забеги. Исключение — пролог, где Эмма была третьей.

Возможно, свою роль, в том числе и в результате Клебо, сыграли лыжи. С нынешнего сезона вступил в силу полный запрет на фторосодержащие мази. Теперь перед каждой гонкой инвентарь лыжников проверяют специальным аппаратом. Если показатели превышают норму, то спортсменов дисквалифицируют. Такой случай уже случился на горнолыжном этапе Кубка мира. Опаздывать на процедуру проверки тоже нельзя. Об этом хорошо теперь знает Поль Гульберг, которого в Бейтостолене оштрафовали на 250 швейцарских франков.

Из-за нового правила изменился и регламент по проведению гонок. Например, в спринтерских гонках раньше спортсмены отдавали свои лыжи сервисменам после каждого забега. Наверняка лыжам лидеров смазчики сборной уделяли больше внимания. Но теперь в этом компоненте все равны, потому что после четвертьфиналов и полуфиналов к лыжам могут прикасаться только сами спортсмены, до вакс-кабин они не доходят. Так что приходится проделывать весь путь к медалям на одной смазке.

Дальше в расписании этапа в Руке стоят разделки на 10 километров классическим стилем и коньковые масс-старты.