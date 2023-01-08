Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 16:35

Драма в финале «Тур де Ски». Клебо выиграл, у женщин чемпионку унесли на носилках

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
Фриду Карлссон уносят со стадиона.
Фото Скриншот трансляции Eurosport
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
1/4
Telegram Дзен
Заключительный подъем дорого обошелся многим, но особенно шведке Фриде Карлссон.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт в гору, 10 км (С)
Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 31.20,4
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 4,8
3. Жюль Лапьер (Франция) — 25,0
Женщины
1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4
2. Хейди Венг (Норвегия) — 20,2
3. София Лаукли (США) — 35,7
Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:44.28,9
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 59,5
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1.21,3
Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 3:09.31,4
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 33,2
3. Тириль Венг (Норвегия) — 47,6

Международная лыжная федерация приняла за последние годы много странных решений, но отмена гонки преследования на финальной горе в «Тур де Ски» — одно из самых необъяснимых. Пристрастие к более зрелищным масс-стартам так заполонило умы функционеров, что других гонок в мировом календаре почти нет.

Это правда, что контактные гонки интереснее, но именно забеги в гору Альпе-де-Чермис показали, что преследование могло привнести гораздо больше драмы и даже перевернуть результаты.

Йоханнес Клебо. Клебо выиграл рекордную гонку на «Тур де Ски». Ему помогают санкции и вирус

Карлссон едва не довела себя до госпитализации

У женщин перед заключительной гонкой лидировала Фрида Карлссон, опытная шведка, прошедшая множество подъемов на самых разных трассах, включая Валь-ди-Фьемме. Казалось, ей ничего не должно было помешать спокойно довести дело до победы. Первые километры дистанции Карлссон действительно лидировала, затем переместилась на третью-четвертую позицию и работала по спинам соперниц. Но удивительным образом за полтора километра до финиша шведка «встала», а ее преследовательницы Тириль Венг и Кертту Нисканен начали отрываться. Карлссон просто не справилась с ритмом, который сама же задала. Огромного запаса шведке хватило, но только за счет старта в толпе и возможности подержаться за спинами обгоняющих ее лыжниц. Беги она, как было до 2020 года, в одиночестве, с большой долей вероятностью ее съели бы и Венг, и Нисканен.

В итоге ее «съела» гора. Ползком добравшись на 15-м месте, Карлссон без сил свалилась прямо за финишной линией и не двигалась несколько минут. Были вызваны врачи, которые долго колдовали над лидером мировых лыж. Все это можно было наблюдать в трансляции благодаря тому, что камера показывала остальных финишеров. В итоге Фриду унесли на носилках, она даже не смогла выйти на церемонию награждения и забрать свой заслуженный приз. «К черту такую победу!» — эмоционально отреагировала на произошедшее мама лыжницы Миа. Как сообщалось позже, Карлссон в сознании, ее жизни ничего не угрожает.

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
Фриду Карлссон уносят со стадиона. Фото Скриншот трансляции Eurosport
Фриду Карлссон уносят со стадиона.
Скриншот трансляции Eurosport

Единственный плюс масс-старта в гору — что наверху могут побывать новые люди. В этот раз засветилась Дельфин Клодель из французских Альп, которая в одну калитку вынесла норвежек. Вот что значит горное детство.

Йоханнес Клебо. Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» 2023 года

Клебо не выбил 7 из 7

В случае с мужской гонкой интрига была другой. У Йоханнеса Клебо оставался шанс войти в историю, выиграв семь гонок из семи на «Тур де Ски». Опять же массовый старт был на руку Йоханнесу. Но, честно говоря, его седьмой победы не хотелось — еще и в отсутствие россиян. Обидно было бы прежде всего за сам статус многодневки — Клебо развенчал бы ее культ окончательно. По поводу россиян надо отметить — и Юрий Бородавко, и Александр Легков реагировали на успехи Клебо сдержанно. Никаких криков о несправедливости победы. Формулировка «с россиянами было бы сложнее, но достижений Клебо это не умаляет» идеальна.

В гору были претенденты на победу помощнее — традиционные горняки и дистанционщики Рете, Крюгер и Холунн. В начале лидерство захватил британец Эндрю Масгрэйв, тренирующийся с норвежцами, но, когда пошли первые подъемы с градиентом 26-28% (это около 24-25 градусов), впереди остались только самые конкретные. Разыграли победу Крюгер и Холунн, Симен уверенно прошел первым всю гору и стал вторым в общем зачете. Клебо поначалу потерял за пару минут почти 30 секунд преимущества над Крюгером, которое сократилось до 50 секунд, но, как оказалось, Великий и Ужасный просто грамотно разложился — и не задохнулся, как Карлссон.

В итоге Клебо выиграл третий «Тур де Ски», заняв достойное шестое место в гонке, и все ближе к величию Дарио Колоньи, который выигрывал многодневку четыре раза. Интересно, что Колонья выиграл здесь и сегодняшний любительский подъем, который проходил по той же трассе. Причем прошел ее «любитель» быстрее, чем Клебо (31.58 против 32.06). Петтер Нортуг — третий.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Но и другие довольны — забрать все гонки у Йоханнеса не получилось, мало этого, еще и полный подиум на горе от норвежцев ускользнул — ситуацию снова спас француз. Жюль Лапьер на последних метрах дистанции обскакал Шюра Рете.

Совсем немного не хватило Федерико Пеллегрино, чтобы убрать с общего пьедестала тура норвежца Холунна — спринтер Федерико провел потрясающую гонку и финишировал восьмым всего в минуте от лидера. Считать итальянца чистым спринтером теперь некорректно и даже оскорбительно.

Ну а мы ждем нового этапа Кубка России в Сыктывкаре, который пройдет 12 — 15 января. FIS, может, и хотелось бы вернуть наших, но решают это совсем на другом уровне и в других местах. Поэтому о чем стоит задуматься — так это о своем русском туре. Многодневки поднимают интерес к лыжам — почему бы не сделать нам нечто подобное, например, на Кольском полуострове, придумать бренд и развивать? Трассы есть в Кировске и Мончегорске, и горы в Хибинах найдутся. Либо что-то попроще и помедийнее можно устроить ближе к Москве. На это, конечно, нужны желание и деньги, но показать намерение уже было бы неплохо — глядишь, и деньги появятся.

Йоханнес Клебо
Симен Крюгер
Фрида Карлссон
Ханс Кристер Холунн
Хейди Венг
2
5
Читайте также
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Клебо выиграл рекордную гонку на «Тур де Ски». Ему помогают санкции и вирус