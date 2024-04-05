Большунов — о победе в гонке на 15 км: «Мне говорили, что я отстаю, но понимал, что круг сложный и первые отсечки — это не показатель»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом на 15 км в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Второе место занял Савелий Коростелев, третьим стал Алексей Червоткин.

«Здесь нужно бежать и делать, как есть сейчас, как нужно сейчас. Нужно следовать новым правилам, новым форматам. Масс-старт значит масс-старт. Интересно и так, и так, но будем придерживаться новым правилам.

Здесь достаточно интересное место и главное было бежать своим темпом, что я и сделал, несмотря на большой проигрыш на первых отсечках, потом к конечному кругу все встало, так скажем, на свои места. С таким темпом, такой скоростью, которую взял в начале, нужно было додержать и в принципе этого хватило. Мне говорили, что я отстаю, но я понимал, что круг достаточно сложный, и первые отсечки это не показатель», — сказал Большунов.

Финал Кубка России в Кировске завершится в воскресенье, 7 апреля.