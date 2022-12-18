Сегодня, 15:30
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общего пресс-подхода лыжников в Кирово-Чепецке пошутил, что олимпийской чемпионке Веронике Степановой не удастся обогнать его по количеству наград.
— Вероника, вы вчера написали, что Наталья Непряева недосягаема, однако в разделке удалось ее обойти.
Степанова: — Я вообще решила поскромничать. Хотела написать, что Наташа выиграла вчера, а сегодня моя очередь.
— Кто в российском Telegram может составить вам конкуренцию?
Степанова: — Не знаю. Наверное, Саша Большунов. У него вроде больше подписчиков.
Большунов: — Мы не подписчиками меряемся, а наградами.
Степанова: — У меня еще есть время догнать.
Большунов: — Прямо сразу до свидания.
— Не даете Веронике вообще шансов догнать?
Большунов: — Я стараюсь.
Степанова: — Он не такой медийный.