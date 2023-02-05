Тихонов — о недопуске Большунова на ЧМ: «Это все отмороженные норвежцы»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допускает россиянина Александра Большунова до выступлений на чемпионате мира по персональной квоте.

«Это все отмороженные норвежцы, все они. Пусть пока Большунов выступает в России и соревнуется на Родине. На Александра придут посмотреть много зрителей. Нужно оставаться верным своей стране», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 пройдет с 21 февраля по 5 марта в Словении.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.