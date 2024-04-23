Большунов остается самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом в 2024 году

Российский лыжник Александр Большунов чаще других спортсменов проверялся РУСАДА на допинг в первые три месяца 2024 года, сообщает ТАСС.

По данным источника, Большунова за это время тестировали шесть раз. Столько же раз РУСАДА проверяло лыжницу Елизавету Пантрину. По пять раз были проверены на допинг лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева и Вероника Степанова.

Ранее стало известно, что в сезоне-2023/24 Большунов заработал 5,36 миллиона рублей. Лыжник выиграл 19 этапов Кубка России из 21. Также в активе россиянина 4 золота на чемпионате России и 5 побед на Спартакиаде.