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Сегодня, 17:31

Большунов о победе в спринте: «Немного с Серегой Устюговым зацепились»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов прокомментировал «СЭ» свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. 25-летний лыжник опередил Сергея Устюгова и Александра Терентьева.

— Какая тактика была на финал спринта?

— Как такового плана не было. Просто понимал, где нужно начинать ускоряться. Так и сделал. Все получилось. Немного с Серегой Устюговым зацепились. Но на предыдущем спринте так же он мне чуть мешал, сегодня я ему чуть помешал.

— Когда болельщики увидели состав на финал, то сказали: «В такой компании Клебо был бы седьмым». Согласны?

— Не знаю. Но мы уровень соревнований поддерживаем и хорошо бежим по скоростям.

Сергей Устюгов о спринте: «В итоге я второй. А где наши мешки?»

Александр Большунов
Сергей Устюгов
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