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Лыжные гонки

Сегодня, 20:07

Большунов выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре, несмотря на травму бедра

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сможет выступить на ближайшем этапе Кубка России по лыжным гонкам.

«Саша прошел обследование. По счастью, там ничего серьезного, небольшое растяжение бедра. На этапе Кубка России в Сыктывкаре он выступит», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

В конце декабря на этапе Кубка России в Красногорске в полуфинале спринта Большунов и Сергей Устюгов столкнулись друг с другом. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира, а Большунов поранил лицо и получил легкое сотрясение мозга.

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.

Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Сергей Устюгов
Юрий Бородавко
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