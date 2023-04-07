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Сегодня, 15:40

Большунов выздоровел после болезни, беспокоившей его на чемпионате России

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о проблемах со здоровьем, возникших перед чемпионатом страны в Тюмени.

«Самое главное, что той болезни, которая у меня была перед чемпионатом России, сейчас нет. Я сюда приехал пораньше, чтобы покататься. Перед стартом чувствовал радость. Здесь очень хорошие погодные условия и трасса. Тут, наверное, и в июне можно кататься на лыжах», — приводит слова Большунова ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходил в Тюмени с 18 по 26 марта. Большунов одержал победы в трех видах соревнований: в скиатлоне, разделке и командном спринте.

Источник: https://tass.ru/sport/17476229
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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