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Сегодня, 15:25

Прокофьева объяснила, за счет чего догнала Непряеву на этапе Кубка России

Руслан Минаев
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Лыжница Анастасия Прокофьева объяснила, за счет чего догнала Наталью Непряеву в гонке классическим стилем на 10 км на восьмом этапе Кубка России.

«Мне очень не хватало кого-то впереди, чтобы приблизиться хоть как-то и отыграть четыре секунды отставания. Соперницы были далековато, но я старалась отработать все максимально, чтобы потом не жалеть. Сегодня у меня очень хорошо получался даблполлинг (передвижение за счет мощной работы палками — Прим. «СЭ»), и я здорово отработала последний подъем. Ну и финишная прямая тоже мне помогла догнать Наталью», — цитирует лыжницу ТАСС.

Прокофьева и Непряева заняли первое место в гонке на 10 км классическим стилем на 8-м этапе Кубка России в Кировске. Обе спортсменки показали одинаковое время 29 минут 58,8 секунды.

Источник: ТАСС
Анастасия Прокофьева
Наталья Непряева
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