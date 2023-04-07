Прокофьева объяснила, за счет чего догнала Непряеву на этапе Кубка России

Лыжница Анастасия Прокофьева объяснила, за счет чего догнала Наталью Непряеву в гонке классическим стилем на 10 км на восьмом этапе Кубка России.

«Мне очень не хватало кого-то впереди, чтобы приблизиться хоть как-то и отыграть четыре секунды отставания. Соперницы были далековато, но я старалась отработать все максимально, чтобы потом не жалеть. Сегодня у меня очень хорошо получался даблполлинг (передвижение за счет мощной работы палками — Прим. «СЭ»), и я здорово отработала последний подъем. Ну и финишная прямая тоже мне помогла догнать Наталью», — цитирует лыжницу ТАСС.

Прокофьева и Непряева заняли первое место в гонке на 10 км классическим стилем на 8-м этапе Кубка России в Кировске. Обе спортсменки показали одинаковое время 29 минут 58,8 секунды.