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Лыжные гонки

Сегодня, 13:57

Бородавко объяснил, почему Непряева и Большунов не примут участия во втором этапе Кубка России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, что его группа не будет принимать участия во втором этапе Кубка России.

«Наша группа не примет участие во втором этапе Кубка России. Все в порядке, просто мы планировали выступление на следующих этапах — Кирово-Чепецк и Красногорск. Если участвовать во всех этапах, нагрузка будет значительнее, чем на Tour de Ski. Основной причиной, почему мы не будем принимать участие, является физическая усталость. И ребята, и девушки чувствует себя физически оптимально», — сказал Бородавко «СЭ».

Второй этап Кубка России пройдёт с 30 ноября по 4 декабря в поселке Вершина Теи (Республика Хакасия).

В группу Бородавко входит Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин и другие.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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