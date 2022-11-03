Бородавко объяснил, почему Непряева и Большунов не примут участия во втором этапе Кубка России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, что его группа не будет принимать участия во втором этапе Кубка России.

«Наша группа не примет участие во втором этапе Кубка России. Все в порядке, просто мы планировали выступление на следующих этапах — Кирово-Чепецк и Красногорск. Если участвовать во всех этапах, нагрузка будет значительнее, чем на Tour de Ski. Основной причиной, почему мы не будем принимать участие, является физическая усталость. И ребята, и девушки чувствует себя физически оптимально», — сказал Бородавко «СЭ».

Второй этап Кубка России пройдёт с 30 ноября по 4 декабря в поселке Вершина Теи (Республика Хакасия).

В группу Бородавко входит Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин и другие.