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Лыжные гонки

14 марта, 19:57

Бородавко заявил, что Большунов не ставил задачу не отдать соперникам ни одну из гонок

Алина Савинова
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Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победную серию Александра Большунова в текущем сезоне.

«В какой момент стало делом принципа не отдать соперникам ни одну из гонок? Александр не ставил перед собой такой задачи. Хотя лучше задать этот вопрос ему. Мы на эти темы не разговаривали. Я вижу лишь то, что в каждой из гонок Саша решает определенные собственные задачи. Он вообще всегда живет здесь и сейчас, не слишком заглядывая в будущее. Так он ведет себя и на тренировках. Думаю, что и победам счет не ведет», — цитирует Бородавко RT.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. 27-летний россиянин не смог победить только в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024. Также лыжник стал чемпионом «Гонки Легкова», которая прошла 23 февраля, и Деминского марафона в Рыбинске.

Источник: RT
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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