Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:23

Британский лыжник считает нелепым отсутствие российских спортсменов на Кубке мира

Алина Савинова

Британский лыжник Эндрю Масгрейв хотел бы, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях на Кубке мира.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — приводит слова Масгрейва РИА Новости Спорт, который ссылается на подкаст Faster Skier.

22 октября FIS объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221023/lyzhnik-1826049093.html
3
2
Читайте также
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дубровский не верит в ближайшее возвращение россиян в соревнования под эгидой FIS