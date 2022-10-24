Вяльбе: «Есть два человека, про которых не хочу говорить: Степанова и Губерниев»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением об олимпийской чемпионке Пекина-2022 Веронике Степановой.

— В прошлом сезоне говорили, что вас беспокоит медийная активность Вероники Степановой. Но в последние месяцы ее стало сильно больше.

— Не хочу даже обсуждать это. Вот как не хочу говорить про Губерниева, так и про Веронику Степанову. Про этих двух людей ничего ни в каких интервью комментировать не буду. С удовольствием поговорю про других наших спортсменов. Тем более у нас очень много достойных ребят и девчат, — цитирует Вяльбе Sport24.

Ранее, 2 апреля, Вяльбе упрекнула Степанову в звездной болезни.

Вяльбе на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной «Без воды» уже говорила, что не хочет говорить про Дмитрия Губерниева. На что тележурналист ответил: «На то и щука, чтобы карась не дремал».