Чемпионат России: смотреть трансляцию скиатлона у мужчин в прямом эфире

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Архангельской области с 16 по 24 марта.

Скиатлон 20 (10+10) км у мужчин в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область) 17 марта. Начало мужской гонки — в 11.30 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 11.15 мск. Повтор гонки будет доступен на телеканале «Матч! Страна» в 19.15 мск.

Чемпионат России проходит в Архангельской области с 16 по 24 марта.

Также медали первенства страны будут разыграны 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске.

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