Двукратная олимпийская чемпионка Рагнхиль Хага завершила карьеру

Норвежская лыжница Рагнхиль Хага объявила о завершении профессиональной карьеры.

«После чемпионата Норвегии мое время в качестве действующей спортсменки закончилось. Я чувствую, что мне нужны перемены в жизни, хотя в то же время мне грустно. С нетерпением жду возможности найти новые цели, а также проводить больше времени дома с теми, кто поддерживал меня на протяжении всей моей лыжной карьеры.

Я буду скучать по крепким объятиям после гонок, по веселью, когда мы жили в одной комнате на сборах, по совместному преодолению длинных трасс под дождем и ветром. Я многому научилась, многое испытала и многого достигла с тех пор, как впервые встала на лыжи. Никогда не забуду мой путь к олимпийскому золоту», — написала Хага в своих социальных сетях.

32-летняя норвежка является двукратной олимпийской чемпионкой. Также в текущем сезоне она стала чемпионкой марафона на 50 км.