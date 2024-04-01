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Лыжные гонки

1 апреля, 22:00

Финал Кубка России по лыжам: где смотреть и расписание трансляций гонок

Фиинал Кубка России по лыжам покажут по телеканалу Матч ТВ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кировске (Мурманская область) комплексе «Тирвас» с 2 по 7 апреля.
Фото ФЛГР
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Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кировске (Мурманская область) комплексе «Тирвас» с 2 по 7 апреля. Соревнования пройдут в формате мини-тура из четырех стартов, объединенных общим зачетом. В программу турнира войдут спринт свободным стилем, гонки преследования свободным стилем, гонки классическим стилем с раздельным стартом и масс-старт в гору свободным стилем.

В полном объеме старты седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Расписание трансляций Финала Кубка России по лыжным гонкам:

Вторник, 2 апреля

  • 11:00 Спринт, свободный стиль. Квалификация

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 10:30 прямая

  • 13:00 Спринт, свободный стиль. Финалы

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 12:35 прямая; Матч! Страна — 16:55, 23:25 повтор; Матч! Арена — 01:45 повтор.

Среда, 3 апреля

  • 11:30 Гонка преследования 10 км, свободный стиль. Женщины

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 11:00 прямая; Матч! Страна — 15:10, 03:00 повтор; Матч! Арена — 01:25 повтор.

  • 13:00. Гонка преследования 15 км, свободный стиль. Мужчины

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 12:25 прямая; Матч! Страна — 16:00, 03:45 повтор; Матч! Арена — 02:05 повтор.

Пятница, 5 апреля

  • 11:00 10 км, классический стиль. Женщины

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 10:40 прямая; Матч! Страна — 21:40 повтор; Матч! Арена — 02:35 повтор.

  • 13:00 15 км, классический стиль. Мужчины

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 12:35 прямая; Матч! Страна — 23:10 повтор; Матч! Арена — 04:00 повтор.

Воскресенье, 7 апреля

  • 10:00 Масс-старт в гору 10 км, свободный стиль. Женщины

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 09:35 прямая; Матч! Страна — 19:20, 03:05 повтор; Матч! Арена — 22:50 повтор.

  • 12:00 Масс-старт в гору 10 км, свободный стиль. Мужчины

Трансляции: Матч ТВ, Матч! Арена — 10:40 прямая; Матч! Страна — 20:10, 03:50 повтор; Матч! Арена — 23:35 повтор.

Финал Кубка России по лыжам: расписание соревнований — даты и время начала гонок

Александр Большунов
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