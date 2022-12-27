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Сегодня, 17:49

Большунов и Устюгов не будут наказаны после столкновения на этапе Кубка России

Руслан Минаев
Падение Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Фото Скриншот трансляции
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Лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не будут наказаны по итогам столкновения во время гонки на пятом этапе Кубка России в Красногорске, заявил журналистам представитель жюри Федерации лыжных гонок России. Он добавил, что в случившемся нет вины спорстменов.

«Жюри считает, что это обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников. Вины спортсменов в падении нет», — сказал представитель жюри.

После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными.

Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира. У Большунова после падения было поцарапано лицо.

Выиграл спринт свободным стилем Александр Терентьев, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

Падение Сергея Устюгова и&nbsp;Александра Большунова. Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание

Александр Большунов
Сергей Устюгов
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