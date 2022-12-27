Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по лыжным гонкам Александр Бессмертных прокомментировал столкновение между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым на пятом этапе Кубка России.

«Все стандартно, такие падения бывают. Я не думаю, что здесь кто-то виноват. В поворот входили, на лыжи друг другу наехали, скорость дикая, вот и упали. Жаль, что Большунов получил повреждения. На лице видны ссадины. Но руки и ноги целы, а остальное заживет. Просто упали два спортсмена, которые могли сражаться за первое место. Все хотели борьбы, а вся борьба получилась в одном повороте. Публику, конечно, это происшествие подогрело. В итоге получилось, что никому не интересны результаты спринта, а все обсуждают падение Большунова и Устюгова. Вот и непонятно, что людям нужно: то ли спорт, то ли подобное зрелище? Получается, что такие истории более востребованы, чем сам результат. Вот и думаешь, может, лучше делать такие шоу», — приводит слова Бессмертных Vprognoze.ru.

После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира.

Выиграл спринт свободным стилем Александр Терентьев, показав результат в 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).