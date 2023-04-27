Губерниев заявил, что Вяльбе не может запрещать лыжникам выступать в нейтральном статусе

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая заявила, что лыжники не должны выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и она им запрещает.

«Вяльбе не имеет права запрещать лыжникам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна Вяльбе продолжает жить в том времени в роли барыни. Я считаю, что мы должны ехать в любом статусе. Елена Валерьевна, можно сказать, сделала имя на нейтральных флагах в качестве руководителя федерации и главного тренера сборной. А теперь вдруг она рассказывает спортсменам как нужно родину любить», — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.