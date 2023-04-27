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Сегодня, 12:46

Васильев: «Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая запрещает своим лыжникам ехать на международные турниры в нейтральном статусе.

«Конечно, поддерживаю слова Вяльбе. Мы уже выступали в нейтральном статусе, но сейчас в корне другая ситуация. Когда твоя страна в беде и опасности, ты должен обязательно ее поддержать. Спортсмены исключительно благодаря нашей стране стали теми, кем сейчас являются», — приводит слова Васильева Sport24.

Также он заявил, что ехать на Олимпиаду-2024 нельзя в нейтральном статусе.

«Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Аверину. Отправляться на ОИ, чтобы магнитики на холодильник купить? Не нужно унижаться! Необходимо иметь гордость, достоинство. Нужно чем-то жертвовать. Нельзя все время только получать. Необходимо что-то отдавать», — сказал Васильев.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: Sport24
Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Васильев (биатлон)
Елена Вяльбе
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