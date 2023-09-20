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Лыжные гонки

Сегодня, 16:00

Клебо не будет подписывать контракт с Федерацией лыжного спорта Норвегии

Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
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Пол Клевен, адвокат пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, рассказал, что спортсмен отказался подписать контракт с Федерацией лыжных видов спорта страны, сообщил VG.

«От имени спортсменов-горнолыжников и Йоханнеса Клебо сообщаю, что эти спортсмены не будут подписывать какое-либо соглашение с национальной сборной», — приводит VG слова Клевена.

23 апреля Клебо объявил о выходе из состава сборной Норвегии из-за сокращения количества лыжников.

26-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.

Йоханнес Клебо. Клебо в шикарной форме и разрывает летний сезон. Но зимой на Кубке мира его не будет
Источник: РИА Новости
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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