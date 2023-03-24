Команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России

Сегодня, 10:08
Сборная Тюменской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.
В составе команды участвовали Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Они прошли дистанцию за 57 минут 53,2 секунды.
Вторыми пришли представители сборной Татарстана с отставанием в 13,3 секунды. Третье место заняли спортсменки из Приволжского Федерального округа (+24,1).
Лыжные гонки.
Чемпионат России, Тюмень.
Эстафета, 4х5 км. Женщины
1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 57.52,9.
2. Республика Татарстан — 1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина) — отставание 13,3 секунды.
3. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина) +24,1.