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Лыжные гонки

Сегодня, 10:08

Команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России

Виталий Косик
Корреспондент
Анна Грухвина.
Фото Соцсети
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Сборная Тюменской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.

В составе команды участвовали Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Они прошли дистанцию за 57 минут 53,2 секунды.

Вторыми пришли представители сборной Татарстана с отставанием в 13,3 секунды. Третье место заняли спортсменки из Приволжского Федерального округа (+24,1).

Лыжные гонки.

Чемпионат России, Тюмень.

Эстафета, 4х5 км. Женщины

1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 57.52,9.

2. Республика Татарстан — 1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина) — отставание 13,3 секунды.

3. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина) +24,1.

Алиса Жамбалова
Анна Грухвина
Екатерина Смирнова
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