Крамер рассказал о своих эмоциях после начала событий на Украине

Немецкий тренер Маркус Крамер, который работал с лыжной сборной России в 2010-2022 годах, а ныне возглавляет итальянцев, в интервью «СЭ» о своих чувствах после 24 февраля.

— Поймите, я с Олимпиады не видел ребят. Прошел этап Кубка мира в Лахти, я собирался приехать в Холменколлен, но затем началось то, что началось. Сначала счет шел на дни, но теперь я не вижу ребят месяцами. Да, мы поддерживаем связь по телефону, но это не то. Очень тяжело.

— Раз уж на то пошло, вы можете вспомнить свои первые эмоции 24 февраля?

— Этого никто не ожидал. В Европе многие из нас думали — ну окей, это на две-три недели, а дальше они найдут компромисс. А сейчас прошел почти год.

— Вы говорили, что знаете нашу страну и русских достаточно хорошо — смотрели фильмы, разговаривали со спортсменами об истории. И даже вы не видели никаких намеков на последовавшие события?

— Нет, не видел. Когда люди говорят о России, я часто отвечал и отвечаю: «Вы не можете говорить о России! Вы не знаете русских людей, их менталитет!» У меня отличные воспоминания о тех годах, когда я работал в России. Я приезжал, и меня встречали всегда очень дружелюбно, гостеприимно. Даже незнакомые люди отдают тебе все. Мы пили, ели, меня угощали в гостях. Моя жена была много раз со мной в России, она разделяет мое мнение. И мне до сих пор кажется, когда люди говорят о вашей стране, они не знают точно, о чем они рассуждают. Так что для меня произошедшее вдвойне тяжело. Для меня группа, с которой я работал, была второй семьей. У меня отличные отношения сохранились с Сергеем [Устюговым].

— Честно, я не уверен, что и мы сами знаем хорошо нашу страну.

— Да, может быть. (смеется) Тяжелая ситуация, в общем.