Немецкий лыжный тренер Крамер выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену

Маркус Крамер, тренер сборной России в 2010-2022 годах, а ныне наставник итальянцев, в интервью «СЭ» высказался об отстранении россиян от международных спортивных стартов.

— В последние годы русские лыжники вернулись в топ, Большунов, Устюгов, Спицов — все они могут выигрывать. Девушки тоже сильны — Непряева, Ступак, другие. Вы видели соревнования в Лиллехаммере — восемь норвежцев в десятке. Это не очень хорошо для спорта, для зрителей. Когда одни норвежцы впереди, это неинтересно, люди просто выключают телевизор. Нам нужно разнообразие наций, а не один гегемон. У меня большое уважение к норвежцам и их результатам, но это плохо для спорта. Это одна из причин, почему нам нужно возвращение русских, но хочется видеть и другие сборные наверху, а лучше на подиуме. Согласитесь, наблюдать три разные команды на пьедестале интереснее, чем одну.

— Получается, это вы убили европейские лыжи, Маркус, перейдя в сборную России. Европе было бы лучше, если бы вы поднимали другие команды.

— Может быть, надеюсь, что так. (смеется) Но, конечно, дело не только во мне. В Европе много хороших тренеров и спортсменов. Но нам нужны русские. Все понимают политическую ситуацию, но при этом, как мне кажется, все надеются, что скоро мы увидим ваших спортсменов снова на Кубке и чемпионате мира. Нам нужны они для продвижения нашего спорта.