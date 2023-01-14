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Лыжные гонки

Сегодня, 11:15

Немецкий лыжный тренер Крамер выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Маркус Крамер, тренер сборной России в 2010-2022 годах, а ныне наставник итальянцев, в интервью «СЭ» высказался об отстранении россиян от международных спортивных стартов.

— В последние годы русские лыжники вернулись в топ, Большунов, Устюгов, Спицов — все они могут выигрывать. Девушки тоже сильны — Непряева, Ступак, другие. Вы видели соревнования в Лиллехаммере — восемь норвежцев в десятке. Это не очень хорошо для спорта, для зрителей. Когда одни норвежцы впереди, это неинтересно, люди просто выключают телевизор. Нам нужно разнообразие наций, а не один гегемон. У меня большое уважение к норвежцам и их результатам, но это плохо для спорта. Это одна из причин, почему нам нужно возвращение русских, но хочется видеть и другие сборные наверху, а лучше на подиуме. Согласитесь, наблюдать три разные команды на пьедестале интереснее, чем одну.

— Получается, это вы убили европейские лыжи, Маркус, перейдя в сборную России. Европе было бы лучше, если бы вы поднимали другие команды.

— Может быть, надеюсь, что так. (смеется) Но, конечно, дело не только во мне. В Европе много хороших тренеров и спортсменов. Но нам нужны русские. Все понимают политическую ситуацию, но при этом, как мне кажется, все надеются, что скоро мы увидим ваших спортсменов снова на Кубке и чемпионате мира. Нам нужны они для продвижения нашего спорта.

Маркус Крамер и&nbsp;Сергей Устюгов. «События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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