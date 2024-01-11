Кубок России: смотреть трансляцию гонок с раздельным стартом сегодня

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Пятый этап Кубка России-2023/24 по лыжным гонкам стартует в четверг, 11 января, в Казани. В первый соревовательный день женщины проведут гонку на 10 километров свободным стилем, а мужчины — на 15 километров свободным стилем. Начало женского турнира — в 10.00 по московскому времени. Мужчины стартуют в 13.00.
Прямые трансляции всех гонок будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена».
Лидером общего зачета среди женщин является олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, которая опережает Марию Истомину на 106 баллов, а тройку лидеров замыкает Анастасия Кулешова, которая уступает второй позиции лишь десять баллов.
Кубок России в Казани: расписание гонок и где смотреть трансляции