Кубок России: смотреть трансляцию гонок с раздельным стартом сегодня

Пятый этап Кубка России-2023/24 по лыжным гонкам стартует в четверг, 11 января, в Казани. В первый соревовательный день женщины проведут гонку на 10 километров свободным стилем, а мужчины — на 15 километров свободным стилем. Начало женского турнира — в 10.00 по московскому времени. Мужчины стартуют в 13.00.

Прямые трансляции всех гонок будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена».

Расписание 5-го этапа Кубка России по лыжным гонка 11 января

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины- 10.00 (Матч ТВ)

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины — 13.00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Лидером общего зачета среди женщин является олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, которая опережает Марию Истомину на 106 баллов, а тройку лидеров замыкает Анастасия Кулешова, которая уступает второй позиции лишь десять баллов.