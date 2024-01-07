Локли выиграла женский масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Сегодня, 18:39
Американка София Локли выиграла масс-старт свободным стилем на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Спортсменка прошла дистанцию в 10 километров за 38 минут и 16,5 секунды. Второй стала норвежка Хейди Венг (отставание +17,1 секунды), на третьей строчке — француженка Дельфин Клодель (+37,7).
Джессика Диггинс, ставшая шестой в забеге, выиграла общий зачет «Тур де Ски».
«Тур де Ски», 7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Масс-старт, свободный стиль
1. София Локли (США) — 38.16,5
2. Хейди Венг (Норвегия) +17,1 секунды
3. Дельфин Клодель (Франция) +37,7