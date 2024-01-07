Локли выиграла женский масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Американка София Локли выиграла масс-старт свободным стилем на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Спортсменка прошла дистанцию в 10 километров за 38 минут и 16,5 секунды. Второй стала норвежка Хейди Венг (отставание +17,1 секунды), на третьей строчке — француженка Дельфин Клодель (+37,7).

Джессика Диггинс, ставшая шестой в забеге, выиграла общий зачет «Тур де Ски».

«Тур де Ски», 7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт, свободный стиль

1. София Локли (США) — 38.16,5

2. Хейди Венг (Норвегия) +17,1 секунды

3. Дельфин Клодель (Франция) +37,7