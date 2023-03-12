Мацокина — о лыжном марафоне с любителями: «Экшен! Наступали на лыжи, закрывали коридор»

Чемпионка Универсиады и участница Олимпийских Игр 2022 года Христина Мацокина прокомментировала «СЭ» свою победу на дистанции 25 километров в казанском лыжном марафоне.

«Интересный опыт! Рельеф хороший, база для тренировок удобная, чтобы готовиться. А что касается самой гонки, немного узковатую трассу подготовили, если честно. Для тренировок удобно, а соревноваться было тяжело. Немного смешанные впечатления, очень много людей было и получился экшен.

Не очень здорово, когда любители вместе с профессионалами, мы догнали мужчин, которые соревновались на 50 километров. Они же пытались с нами посоревноваться, закрывали коридор, наступали на лыжи. Было весело, но непривычно. Не знаю, узнали они меня даже или нет, но по эмоциям уступать никто не хотел», — сказала Мацокина.

Сегодня Христина также участвовала в шоу-гонке «Олимпийские надежды» на новом лыжно-биатлонном стадионе «Мирный». Ее команда победила в спринте.