В финале Кубка России в Кировске усилили меры безопасности в связи с нападением на губернатора Мурманской области

Представители оргкомитета финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске сообщили об усилении мер безопасности на лыжном стадионе «Тирвас» в связи с покушением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«В связи с тем что накануне случилось нападение на губернатора, меры безопасности на объекте усилены. Зона работы оргкомитета недоступна для других аккредитованных групп», — заявили корреспонденту «СЭ» представители оргкомитета соревнований.

Вечером 4 апреля губернатор Чибис получил ножевые ранения после встречи с жителями города Апатиты в 20 км от Кировска.

Финал Кубка России в Кировске завершится в воскресенье, 7 апреля.