Легков: «Вероника Степанова берет и делает. Как только она выигрывает — все затыкаются»

Олимпийский чемпион и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» высказался о лыжнице Веронике Степановой и ее эпатажных заявлениях в соцсетях.

— Она двигается по жизни именно так, у нее такая позиция. Есть спортсмены, которые закрываются и считают, что важен результат и только после финиша можно разговаривать. Но если ей это не мешает, то ради бога. Пожалуйста, в Ханты-Мансийске Вероника много выиграла сегодня, она довольна, настроение хорошее, Егор [Сорин] говорит. К разговору о том, мешает ли ей медийная активность. Она берет и делает. Да, сейчас начнется — одну гонку пробежала, теперь можно не бежать несколько... Она то, что выбирает, делает хорошо. И не должно волновать людей, какие старты она выбирает. В любом случае ее знают, про нее говорят. И она продолжает активно вести свои соцсети.

Всегда будут недовольные, нужно, конечно, прислушиваться к разным мнениям. К президенту Федерации лыжных гонок России — тоже, конечно. Но современный мир диктует свои условия. Ника считает, что ее подход правильный, в тренде, значит, так и должно быть. Однозначно не скажешь, я стараюсь дипломатично к этой теме относиться. Я надеюсь, они найдут компромисс. Мне всегда приятно прочитать, что там нового у молодежи в голове (смеется). Она смотрит на того же Петтера Нортуга, который сейчас заявляет, что сделает некий массовый урок и побьет рекорд Гиннесса. Можно о чем-то подобном и у нас задуматься. Если кинем клич — легко, как на «Лыжне России», 12 тысяч человек соберем. Все, что делается на благо популяризации спорта — я всегда за.

Главное, чтобы у Вероники результат был, а результат у нее пока есть. Не во всех гонках, но, даже точечно выступая по сезону, она всем интересна. Проиграла — все начинают писать гадости. Выигрывает — затыкаются, — объяснил Легков.

Полностью интервью с Александром Легковым читайте на сайте «СЭ».