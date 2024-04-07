Пеклецова выиграла масс-старт в гору на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам

Сегодня, 10:36
Представительница Архангельской области Алина Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске.
Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 32 минуты 33,8 секунды.
Второе место в гонке заняла Вероника Степанова, также выступающая за Архангельскую область (+48 секунд). Третьей финишировала Анастасия Кулешова из Нижегородской области (+1 минута 2,8 секунды).
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24 (Кировск)
Масс-старт в гору, свободный стиль
Женщины. Топ-6
1. Алина Пеклецова — 32.33,8
2. Вероника Степанова — 48,0
3. Анастасия Кулешова — 1.02,8
4. Анна Суркова — 1.21,3
5. Лидия Горбунова — 1.33,2
6. Екатерина Смирнова — 1.35,7