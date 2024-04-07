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Сегодня, 09:00

Финал Кубка России: смотреть трансляцию масс-старта в гору у мужчин

Масс-старт в гору у мужчин на КР по лыжам пройдет 7 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Лыжник Александр Большунов.
Александр Большунов.
Фото ФЛГР
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7 апреля в Кировске (Мурманская область) состоится мужской масс-старт в гору свободным стилем на 10 километров на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он начнется в 11.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция мужского масс-старта 7 апреля можно будет на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 10.40 мск. Гонку также покажут на канале «Матч Арена».

Ранее, 5 апреля, лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кировске.

Лыжные гонки: новости и обзоры гонок, календарь турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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