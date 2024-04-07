Коростелев выиграл масс-старт в гору в Кировске, Большунов стал третьим

Российский лыжник Савелий Коростелев выиграл масс-старт свободным стилем на 10 км в гору в заключительном этапе Кубка России. Турнир проходит в Кировске (Мурманская область).

Спортсмен на 9,2 секунды превзошел чемпиона и призера Олимпийских игр Алексея Червоткина, который занял второе место в гонке.

Третьим пришел трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Спортсмен проиграл победителю 14,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап, Кировск

Мужчины. Масс-старт в гору, 10 км

1. Савелий Коростелев (Архангельская область) — 29.29,3.

2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 9,2 секунды.