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13 марта 2021, 11:56

Решение об участии Устюгова в чемпионате России будет принято перед стартом

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин рассказал о том, примет ли участие лыжник Сергей Устюгов в чемпионате России.

«Облегченные тренировки Сергей уже проводит у себя дома в Свердловской области. Будем надеяться, что он сумеет восстановиться. Но сейчас мы его пока не трогаем, чтобы он не дергался и восстанавливался. Для лечения этой травмы нужен покой, и решение о его участии в чемпионате России, я думаю, будет приниматься непосредственно перед самим стартом», — приводит слова Крянина ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.

Источник: https://tass.ru/sport/10896477
Сергей Устюгов
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