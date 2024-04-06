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Лыжные гонки

Сегодня, 13:05

Резцова выиграла Югорский лыжный марафон свободным стилем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей Югорского лыжного марафона на 50 км свободным стилем.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Второе место заняла Алина Кудисова (отставание +4 минуты 16 секунд). Третьей стала Лилия Васильева (+6.23).

В мужском марафоне победу с результатом 1 час 59 минут 33 секунды одержал Андрей Алипкин. Вторым стал Рифат Сафиуллин, уступивший Алипкину по фотофинишу. Третье место занял Дмитрий Баграшов (+0.1).

Кристина Резцова
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