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Сегодня, 13:30

Эксперт Fisher — о лыжах с отверстием: «Это не просто элемент дизайна — мы снижаем момент инерции»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Руководитель направления Nordic ООО «Фишер» Елена Родина в интервью «СЭ» объяснила практическую необходимость отверстия на кончиках лыж марки Fisher.

«Это не просто элемент дизайна, отверстие влияет на аэродинамику. С другой стороны, у конкурентов нет такого отверстия, но их спортсмены тоже успешно выступают.

Отверстие нужно, чтобы облегчить носки лыж. Считается, что облегчение носков снижает момент инерции, тяжелее становится центр, и при боковом отталкивании лыжи быстрее возвращаются в исходное положение. Так что нельзя сказать, что тут только маркетинг. Здесь есть инженерное решение, которое стоит над продающей продукт идеей», — сказала Родина.

Технология Hole Ski появилась в широкой продукции компании в 2009 году.

 
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Эксперт Fisher — о российских лыжах: «Индустрия развивается, используется хороший пластик, аналогичный европейскому»