Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:15

Эксперт — о роли инвентаря: «Если подготовить одинаково две пары лыж, они будут катить по-разному. Равные условия создать невозможно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Руководитель направления Nordic ООО «Фишер» Елена Родина в интервью «СЭ» поделилась мнением о роли сервиса в лыжном спорте.

«Фактор сервиса в любом случае играет свою роль. Без мазей скольжения лыжи нужно больше шлифовать, легче явно не станет. Есть предложения, чтобы всем спортсменам на гонку готовить лыжи одинаково, будет один сервис на всех. И вот так якобы фактор сервисменов отпадет. Но из этого ничего не получится, мы уже через это проходили на контрольных тренировках. Каждая пара лыж уникальна и индивидуальна.

 
Александр Большунов. «У крепкого любителя есть шанс против Большунова, если дать Александру базовые лыжи». Эксперт — о спортивном инвентаре

Даже если две пары лыж подготовить одинаково, то катить они будут по-разному. У кого-то в любом случае будет преимущество над другим спортсменом. Равные полностью условия в лыжах создать невозможно. Помимо физической готовности самого спортсмена, немаловажный фактор — инвентарь. Если мы говорим о чемпионате России, чемпионате мира, то, конечно, без грамотного сервиса делать нечего. Но это не значит, что команда, у которой всего по две пары лыж, не сможет победить. Главное, чтобы работал грамотный специалист, подготовил эти лыжи. Да и фактор самого спортсмена в любом случае ключевой», — сказала Родина.

0
Читайте также
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Константинов назвал способ заполнения Северо-Крымского канала
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Эксперт — о запрете фтора: «В борьбе за экологию перегнули палку. Насыпать порошок на лыжню — и всех сразу дисквалифицировать?»

Эксперт Fisher — о лыжах с отверстием: «Это не просто элемент дизайна — мы снижаем момент инерции»