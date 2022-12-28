Семиков выиграл разделку на 15 км на этапе Кубка России в Красногорске, Большунов пропустил гонку

Илья Семиков выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

Спортсмен прошел дистанцию за 38 минут и 44 секунды. Вторую строчку занял Илья Порошкин (отставание +7,3 секунды), на третьей строчке — Алексей Червоткин (+23,9).

Трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка России Александр Большунов пропустил гонку. Во вторник, 27 декабря, он упал и разбил голову в полуфинале спринта свободным стилем после столкновения с Сергеем Устюговым. По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, у лыжника легкое сотрясение мозга.

Гонка на 15 км классикой у мужчин стала последней на этапе Кубка России в Красногорске. Следующий, шестой этап пройдет с 12 по 15 января 2023 года в Сыктывкаре.