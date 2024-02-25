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25 февраля, 13:27

Ступак рассказала, что ей пишут иностранные спортсмены в связи с отстранением россиян

Виктория Кравченко
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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о том, что ей часто пишут иностранные спортсмены в связи с отстранением россиян от международных турниров.

«Я не могу сказать кто, дабы у людей не было проблем и недопониманий с их стороны. Но мне часто пишут. Более того, мы общались, когда я была в Италии. Думаю, уже все знают где я была, потому что меня там жестко... Ладно, жестко не будем говорить. Это все минувшие моменты.

А так подходили ко мне и говорили, что нас сильно не хватает, что у европейцев есть свои любимчики в России, и они за многих людей переживают, болеют. Безусловно, это приятно. Никакой злости ни на кого нет. Многие моменты понимаю и считаю, что априори я не делаю никаких выводов исходя из СМИ. Мне пишут, мне приятно — я отвечаю», — цитирует Ступак Sport24.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-624029-stupak-mne-chasto-pishut-inostrannyye-sportsmeny-ne-mogu-skazat-kto-imenno-chtoby-u-nikh-potom-ne-bylo-problem
Юлия Ступак
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