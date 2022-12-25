Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:32

Терентьев выиграл классический спринт на пятом этапе Кубка России, Большунов — второй

Мария Гусева
Telegram Дзен

Лыжник Александр Терентьев стал победителем в классическом спринте на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Спортсмен в финале преодолел дистанцию 1,4 км за 2 минуты и 56,42 секунды. Вторым стал Александр Большунов (отставание 1,62 секунды), третьим финишировал Глеб Ретивых (2,67).

Во вторник, 27 декабря у мужчин и женщин пройдут спринты свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок России

Спринт, классический стиль. Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.56,42

2. Александр Большунов — отставание 1,62

3. Глеб Ретивых — 2,67

4. Савелий Коростелев — 2,75

5. Сергей Устюгов — 5,58

6. Владислав Афанасьев — 8,77

Александр Большунов
Александр Терентьев
Глеб Ретивых
Савелий Коростелев
Сергей Устюгов
4
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Непряева одержала победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Красногорске