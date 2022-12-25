Терентьев выиграл классический спринт на пятом этапе Кубка России, Большунов — второй

Лыжник Александр Терентьев стал победителем в классическом спринте на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Спортсмен в финале преодолел дистанцию 1,4 км за 2 минуты и 56,42 секунды. Вторым стал Александр Большунов (отставание 1,62 секунды), третьим финишировал Глеб Ретивых (2,67).

Во вторник, 27 декабря у мужчин и женщин пройдут спринты свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок России

Спринт, классический стиль. Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.56,42

2. Александр Большунов — отставание 1,62

3. Глеб Ретивых — 2,67

4. Савелий Коростелев — 2,75

5. Сергей Устюгов — 5,58

6. Владислав Афанасьев — 8,77