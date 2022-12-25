Сегодня, 15:32
Лыжник Александр Терентьев стал победителем в классическом спринте на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Спортсмен в финале преодолел дистанцию 1,4 км за 2 минуты и 56,42 секунды. Вторым стал Александр Большунов (отставание 1,62 секунды), третьим финишировал Глеб Ретивых (2,67).
Во вторник, 27 декабря у мужчин и женщин пройдут спринты свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок России
Спринт, классический стиль. Мужчины
1. Александр Терентьев — 2.56,42
2. Александр Большунов — отставание 1,62
3. Глеб Ретивых — 2,67
4. Савелий Коростелев — 2,75
5. Сергей Устюгов — 5,58
6. Владислав Афанасьев — 8,77