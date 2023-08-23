Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:18

Устюгов: «Какой мне биатлон? Могу пустить одну обойму неплохо, потом меня начинает шатать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, нет ли у него желания перейти в биатлон.

«Нет, какой биатлон? Надо учиться стрелять и тренажить. Я могу пустить одну обойму неплохо, а потом меня начинает шатать, мышцы устают, глаз начинает дергаться. Очень тяжело, на самом деле», — приводит Metaratings.ru. Слова Устюгова.

В прошлом сезоне из лыжных гонок в биатлон перешла Наталия Шевченко. Спортсменка завоевала дев золотые медали на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске (в спринте и пасьюте).

31-летний Устюгов является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), а также победителем многодневной гонки Тур де Ски (2016/2017).

Источник: https://metaratings.ru/news/ustyugov-kakoi-mne-biatlon-mogu-pustit-odnu-oboimu-neplokho-potom-nachinaet-shatat-276801/
Сергей Устюгов
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Устюгов объяснил, почему не следит за новостями о допуске россиян на Кубок мира