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Лыжные гонки

Сегодня, 19:34

Устюгов считает, что за победу в Кубке России должны бороться молодые лыжники

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сергей Устюгов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что тренируется в расслабленном режиме и считает, что за победы в гонках Кубка России должны бороться молодые спортсмены.

«Булки в этом сезоне расслабил. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы», — написал у себя в Telegram-канале Устюгов.

Сергей Устюгов пропустил первый этап Кубка России, который проходил в Вершине Теи с 23 по 26 ноября.

Все три гонки на соревнованиях выиграл Александр Большунов.

Источник: Telegram-канал Сергея Устюгова
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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