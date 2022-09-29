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Лыжные гонки

29 сентября, 11:54

В сборной России по лыжным гонкам рассказали о ситуации с повестками в команде

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что начальник команды Роман Борисов получил повестку из военкомата.

«Знаю, что Роман Борисов получил повестку. Он пришел в военкомат, отметился, разобрался. Его отпустили домой. Антон Тимашов находится на сборах в Сочи, по нему ничего сказать не могу. Пока случаев с повестками больше в команде нет», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Сборная России по лыжным гонкам
Антон Тимашов
Юрий Бородавко
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