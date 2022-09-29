В сборной России по лыжным гонкам рассказали о ситуации с повестками в команде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что начальник команды Роман Борисов получил повестку из военкомата.

«Знаю, что Роман Борисов получил повестку. Он пришел в военкомат, отметился, разобрался. Его отпустили домой. Антон Тимашов находится на сборах в Сочи, по нему ничего сказать не могу. Пока случаев с повестками больше в команде нет», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.